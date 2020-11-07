Камала Харрис — первая женщина вице-президент США

Камала Харрис, сопровождавшая демократа Джо Байдена в его борьбе за Белый дом - первая женщина вице-президент США, первая чернокожая и первая с индийскими корнями на этом посту. Она олицетворяет собой нынешнюю Америку - страну, построенную выходцами со всех уголков света: отец Камалы был с Ямайки и преподавал экономику в Стэнфорде, мать индианка занималась исследованиями в области рака.

Девочку с детства учили смотреть на мир шире: будучи школьницей, она посещала и индуистский храм, и церковь чернокожих баптистов. А левые экономические идеи унаследовала от отца и теперь берёт на вооружение.

"Наш нынешний президент превращает наши трагедии в политическое оружие, - говорила Харрис о Дональде Трампе. - Джо будет президентом, который превратит наши проблемы в достижение целей. Джо объединит нас, чтобы построить экономику, которая позаботится обо всех".

Харрис считают представителем крайне-левого крыла Демократической партии - она ратует за равноправие и социальную справедливость, а с дискриминацией по какому бы то ни было признаку боролась с младых ногтей: мать Камалы участвовала в протестах прямо с коляской, в которой лежала дочь.

Что думают о ней американцы?

"Она, вероятно, левее Джо Байдена. Она - часть новой прогрессивной партии. Я бы предпочел, чтобы она провела больше времени в Сенате, чтобы было больше записей её выступлений и голосований - так мы могли бы узнать её получше".

"Будет интересно понаблюдать, по какой траектории она пойдет. Она ведь хотела стать кандидатом в президенты, а это значит, что она может попытаться баллотироваться и в 2024 году".

Среднюю школу Камала Харрис окончила в Канаде, а затем училась на факультете политологии и экономики Говардского университета и в юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета. Она стала первой чернокожей женщиной окружным прокурором Сан-Франциско, а затем и генпрокурором Калифорнии. Боролась за экологичные способы производства, разрешение однополых браков, доступное здравоохранение и за повышение минимальных зарплат.

Представляя её избирателям Джо Байден сказал: "Я выбрал бесстрашного борца за интересы маленького человека своим партнером на выборах".