Вакцина от AstraZeneca "под колпаком" EMA

Специалисты устанавливают причины, связанные с появлением симптомов тромбоза сосудов у ряда вакцинированных препаратом фармкомпании AstraZeneca.

Об одной из возможных версий высказался глава центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург.

По мнению известного микробиолога, чье научное учреждение помогало разработчикам AstraZeneca повысить эффективность их препарата, в случае, если корреляция между инъекцией и коагуляцией будет установлена, то причина вряд ли в самом препарате, как подчеркнул ученый, а, скорее, в том, как тщательно соблюдалась технология его производства.

У AstraZeneca возникали проблемы, связанные с поставками Евросоюзу - несоблюдение британско-шведской компанией обязательств вызывало не раз и не два напряжение в отношениях с руководящими органами ЕС, в частности, с Еврокомиссией, подписавшей с AstraZeneca контракты на получение 400 млн доз.

В Румынии известно о двух случаях летальных исходов у привитых AstraZeneca, но после короткой паузы вакцинация этим препаратом, было приостановленная, в начале этой недели возобновилась.

По словам врача-стоматолога Ирены Пальмисану, "вряд ли тут существует связь, в любом случае у всех медикаментов в той или иной степени всегда были и будут побочные эффекты. Анамнез пациентов, которые скончались, нам неизвестен".

В Киеве сделали прививки против COVID-19 лидерам религиозных конфессий, главе Украинской греко-католической церкви, представителям Православной церкви Украины и иудаизма. Для вакцинации использовали индийский препарат CoviShield.

В четверг Европейское агентство лекарственных средств проведет экстренное заседание, там будут изложены результаты работы, связанные с оценкой рисков для здоровья при использовании AstraZeneca.

О принятых решения европейский регулятор сообщит незамедлительно.