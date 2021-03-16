Министр труда ушёл в отставку из-за "Спутника V"

Министр труда, социальных и семейных вопросов Словакии заявил о своей отставке из-за правительственного кризиса. Милан Крайняк заявил, что тем самым хочет продемонстрировать свою приверженность единству правящей коалиции и не допустить её развала. Ранее по той же причине свой пост покинул словацкий министр здравоохранения.

Правительственный кризис вызван решением премьер-министра Игора Матовича закупить вакцину "Спутник V". Две партии из четырёх, входящих в правящую коалицию, выразили протест, заявив, что глава кабинета принял решение единолично, без консультаций, и потребовали его отставки. Озабоченность высказала и президент Зузана Чапутова.

Словакия стала второй страной Евросоюза, одобрившей применение российской вакцины в обход Брюсселя. Первой была Венгрия, где такое решение также вызвало критику как внутри страны, так и в руководстве ЕС.