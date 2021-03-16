У ЕМА нет указаний на то, что AstraZeneca провоцирует возникновение тромбов - глава агентства

У ЕМА нет оснований полагать, что AstraZeneca провоцирует возникновение тромбов, сообщила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук. Она подчеркнула, что уже в четверг европейский регулятор может опубликовать заключение по британско-шведской вакцине.

По ее словам, решение приостановить использование вакцин является "прерогативой конкретных стран". При этом агентство по-прежнему "твердо убеждено" в преимуществах вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом правительства многих стран сейчас сталкиваются с трудной дилеммой: продвигать вакцину AstraZeneca, которая призвана спасать жизни или приостановить её использование из-за сообщений о тромбах, возникших у некоторых привитых пациентов предположительно из-за введения препарата. Доказательств такой связи пока нет, и Европейское агентство по лекарственным средствам попросило экспертов разобраться в этом вопросе. Эксперты встречаются на этой неделе, чтобы обсудить имеющуюся информацию, а в четверг они дадут рекомендации.

В ходе видеоконференции во вторник глава Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук заявила, что польза от вакцинации перевешивает риск побочных эффектов:

"Хотя расследование в настоящее время ещё продолжается, мы по-прежнему твердо убеждены в том, что преимущества использования вакцины для предотвращении заболевания Covid-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивает риск возникновения побочных эффектов, связанных с её применением. Если же у вас есть какие-либо опасения, следует обратиться к соответствующему специалисту в области здравоохранения".

AstraZeneca и ВОЗ ранее заявили, что нет никаких доказательств того, что вакцина повышает риск образования тромбов в крови человека. Компания утверждает, что было получено 37 сообщений о возникновении тромбов на 17 млн человек, привитых её препаратом в ЕС и Великобритании.

Первой страной, приостановившей использование одной из партий вакцины AstraZeneca на прошлой неделе стала Дания. Это произошло после смерти от тромбоза 49-летней женщины, получившей дозу. Несколько стран, включая Германию, Францию и Нидерланды полностью остановили вакцинацию этим препаратом.

По сообщениям, решения принимались после возникновения у вакцинированных людей проблем с кровообращением. В некоторых случаях, проблемы со свертываемостью крови или образованием тромбов привели к смерти человека.

При этом власти стран признают, что между проблемами со здоровьем и вакциной AstraZeneca нет доказанной связи, кроме хронологической последовательности, и принятые меры - всего лишь предосторожность.

AstraZeneca в воскресенье ответила на критику своего препарата. "В связи с недавней обеспокоенностью по поводу возникновения тромбов (у привитых), компания AstraZeneca хотела бы заверить в безопасности своей вакцины против COVID-19, основываясь на четких научных доказательствах. Безопасность имеет для нас первостепенное значение, и компания постоянно контролирует безопасность своей вакцины", - говорится в сообщении на сайте компании.