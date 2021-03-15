Франция и Италия вслед за Германией приостанавливают использование AstraZeneca

Испания, Италия и Франция присоединились к тем странам, которые приостановили использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна дождется официального заключения экспертов ЕС в среду, чтобы принять решение о продолжении вакцинации.

Ранее Германия приостанавила использование AstraZeneca - "в качестве меры предосторожности",к ак сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения.

По словам представителя ведомства, Институт Пауля Эрлиха, который консультирует правительство в вопросах здравоохранения, посчитал, что из-за случаев образования тромбов у получивших вакцину необходимо провести дальнейшие исследования этого препарата.

Комментируя ситуацию, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сказал:

"Наше решение носит чисто предупредительный характер. AstraZeneca прививается миллионам людей во многих странах мира. Мы все прекрасно понимаем последствия этого решения. Чтобы сохранить доверие к вакцине, мы должны дать нашим экспертам в Германии и Европейском союзе время проанализировать недавние инциденты. Они также должны прояснить, перевешивает польза от применения вакцины возможные риски".

Первой страной, прекратившей использорвание вакцины AstraZeneca COVID-19, стала на прошлой неделе Дания. В минувшие выходные её примеру последовала Ирландия, а затем и Нидерланды заявили, что приостанавливают вакцинацию шведско-британским препаратом на две недели. При этом управление по лекарственным средствам королевства подчеркнуло: доказательств того, что нежелательные явления вызваны именно применением ваацины, пока нет, но нужно время, чтобы должным образом всё это расследовать.

"Поэтому мы пока решили взять паузу, - сказал министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге, - в надежде вернуться как можно скорее к вакцинации препаратом AstraZeneca".

Сама AstraZeneca и мировые органы здравоохранения настаивают на том, что вакцина соврешенно безопасна. Так, Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирная организация здравоохранения заявляют, что имеющиеся данные не дают оснований прелполагать, что препарат может вызвать образование тромбов, и что страны не должны прекращать использование этого препарата. В AstraZeneca говорят, что обзор данных о побочных эффектах среди 17 млн человек, вакцинированных в Великобритании и ЕС, не выявил каких-либо доказательств повышенного риска образования тромбов.