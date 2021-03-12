"Отличная вакцина": ВОЗ рекомендует продолжить использование прививки AstraZeneca

Все больше европейских стран в качестве превентивной меры приостанавливают использование в кампании по вакцинации препарат британской-шведской фирмы AstraZeneca. К Дании, Норвегии и Исландии присоединилась и Болгария. Причина - опасения по поводу тромбоэмболических и других осложнений после иммунизации. Между тем наряду с Европейским агентством лекарственных средств продолжить вакцинацию прививкой AstraZeneca рекомендует и ВОЗ.

Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ: "AstraZeneca - отличная вакцина, как и другие препараты, которые сейчас применяются. Мы проверяем данные, касающиеся смерти людей. На сегодняшний день не было доказано, что их кончина была вызвана вакцинацией. Поэтому очень важно понимать, что мы должны продолжать использовать AstraZeneca".

Временно отказаться от AstraZeneca решили власти нескольких регионов Испании. Ряд стран частично приостановили прививать своих граждан AstraZeneca. Так, в Италии из процесса иммунизации населения исключена партия в 500 тысяч доз вакцины.

Австрия в целях предосторожности так же вывела из оборота конкретную партию препарата Astrazeneca. Вместе с тем, канцлер альпийской республики Себастьян Курц заявил, что доверяет вакцине и обещал привиться AstraZeneca. Курца, похоже, больше беспокоит другая проблема. Речь идет о тайных сделках о поставках вакцины, якобы заключенных между отдельными странами и фармацевтическими компаниями.

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Вакцины от нового коронавируса распределяются между государствами - членами ЕС не пропорционально численности их населения. Возможно, ситуация в ближайшие месяцы станет более серьезной и разногласий между государствами ЕС, в случае возможного продолжения подобной практики, станет больше. Если посмотреть на все это, создается впечатление, что Мальта, например, к концу июня получит в три раза больше доз вакцины на душу населения, чем Болгария".

В Таиланде в последний момент отменили вакцинацию препаратом Astrazeneca премьер-министра Прают Чан-Оча. Представители органов здравоохранения сообщили, что намерены дождаться исследований о риске появления тромбов у людей, привившихся этим препаратом.