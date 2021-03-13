В Таиланде поздравляют слонов

В Таиланде 13 марта отмечают Национальный день слона: это государственный праздник, хотя и не выходной. В этот день проводят религиозные буддистские церемонии, а самих слонов укарашают разноцветными попонами, развлекают музыкой и угощают: фрукты и овощи заготовлены буквально в "слоновьих" объёмах.

Белый слон является национальным символом Таиланда. Об этом было объявлено 13 марта 1963 года, и с тех пор именно в этот день принято поздравлять всех слонов.