Вакцина Novavax на 86% эффективна против "британского" штамма

Эффективность вакцины американской Novavax против коронавируса разработчики оценили в 96,4%, против "британского" штамма - в 86,3%. Специалисты говорят о более низких показателях в борьбе с "южно-африканским" вариантом COVID-19 - 55,4%, но все же отмечают: в 100% случаев привившимся удается избежать тяжелой формы течения болезни. Об этом свидетельствуют результаты третьей фазы испытаний препарата.

"Мы очень воодушевлены этими данными. Они свидетельствуют о том, что препарат NVX-CoV2373 не только обеспечивает полную защиту от наиболее тяжелых форм заболеваний, но и резко сокращает количество заболеваний легкой и умеренной степени тяжести, - заявил Стэнли С. Эрк, президент и главный исполнительный директор компании Novavax. - Прошел год с тех пор, как ВОЗ официально объявила о пандемии COVID-19. И с учетом этих новых данных мы намерены все более активно продвигать нашу вакцину в качестве потенциального оружия в борьбе со страданиями, причиной которых становится COVID-19".

В исследовании приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. Более 27% из них были старше 65.

Основу препарата Novavax составляет S-белок коронавируса SARS-CoV-2 и особый запатентованный раствор Matrix-M. Данная вакцина более удобна в хранении и транспортировке, чем, например, произведенная BioNTech и Pfizer: первую можно хранить при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию, тогда как последнюю — только от -15 до -25 градусов.

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Исследования Novavax были запущены в рамках программы администрации экс-президента США Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость". На них компании выделили до $1,6 млрд.

"Вакцинный иммунитет не длится вечно. Скорее всего, от шести до 12 месяцев. Затем может понадобиться очередная прививка", - отмечает Греори Гленн, руководитель исследований. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с регуляторами в США и Великобритании о выдаче экстренного разрешения на применение препарата. В Соединенных Штатах оно может быть получено уже весной. Тем временем, Novavax наращивает производство на предприятиях своих партнеров в Индии, Испании, Великобритании, Корее и Японии.

В ноябре Bloomberg отмечал, что в рейтинге востребованности вакцин против коронавируса - по числу предзаказов в мире - Novavax заняла второе место (всего 1,4 млрд доз). На первом месте тогда оказалась продукция британской компании AstraZeneca, применение которой было ранее приостановлено в ряде стран, в том числе в Дании, Исландии, Италии и Норвегии, после появления сообщений об образовании у привившихся опасных для жизни тромбов. На третье место журналисты Bloomberg тогда поместили препарат Johnson & Johnson бельгийской компании Janssen – европейского подразделения американской корпорации. Накануне использование этой вакцины с эффективностью в 67% одобрила Еврокомиссия.

Российские власти также заявили об эффективности против "британского" варианта и российского "Спутника V". По словам главы Минздрава РФ Михаил Мурашко, исследования показывают, что "уровень нейтрализующих антител к "британскому" штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2".