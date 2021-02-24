Саммит Евросоюза по проблемам вакцинации и границ

Главы государств и правительств Евросоюза собираются на ещё одну виртуальную встречу. Они будут общаться удалённо, потому что сохранятся риск заражения коронавирусом. В повестке дня саммита связанный с этим вопрос: как покончить с пандемией и вернуть жизнь в нормальное русло.

Председатель Евросовета ЕС Шарль Мишель написал лидерам:

«Нашим приоритетом по-прежнему является ускорение вакцинации во всему ЕС. Это означает ускорение процесса авторизации вакцин, а также их производства и доставки »

Но некоторые депутаты Европарламента хотят, чтобы Брюссель пошел ещё дальше:

«Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует обратить внимание на те страны, где прививки носят наиболее ограниченный характер, предлагать этим странам советы и любую помощь, которая может быть предоставлена, - сказал ирландский "зелёный" Чиаран Каффе. - Нужно посмотреть на опыт, например, Дании, где это налажено хорошо, и спросить отстающие страны: можем ли мы протянуть вам руку помощи, нужен ли вам медицинский персонал, нужны ли вам финансы, нужна ли вам помощь в логистике ».

Другая тема обсуждения - внутренние границы ЕС. Некоторые страны-члены рассматривают возможность их открытия, а другие, наоборот, подумывают ещё больше ограничить передвижение людей по Союзу, указывая на высокий уровень инфекции в отдельных местах. Ради возрождения туризма лидеры обсудят предложение выдавать путешественникам свидетельства о вакцинации, если они её прошли.

«Такой европейский паспорт дал бы привитым гражданам привилегированный доступ к местам отдыха, но поставил бы других в ущемлённое положение. Это трудно совместить со свободой передвижения в Европейском Союзе, - сказал парижский профессор европейского права Альберто Алеманно. - В любом случае для подготовки к массовому производству такого документа необходимо вначале достичь высокого уровня вакцинации, а мы от этого пока очень далеки. Эта идея несет в себе много других рисков. Она является довольно дискриминационной по своей природе, поскольку сегодня только определенные категории людей подвергаются вакцинации».

Covid-19 подверг суровому испытанию солидарность стран Евросоюза, которые порой не спешили друг другу помогать. А теперь они оказались на разных этапах внедрения вакцин, тоже разных. Участники этой встречи в верхах, скорее всего, постараются продемонстрировать былое единство.