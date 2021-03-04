Испанские клубы наказаны за помощь от государства

Испанские футбольные клубы "Барселона" и "Реал Мадрид" могут заплатить по 5 миллионов евро за незаконную помощь от государства. Европейский суд постановил, что власти Испании предоставляли им и ещё двум клубам необоснованные налоговые преференции: их считали некоммерческими организациями и поэтому они платили примерно на 5% меньше налогов, чем соперники.

Дело тянется ещё с 2016 года и прошло все европейские судебные инстанции. Нынешнее решение обжалованию уже не подлежит. Конкретную сумму выплат должно определить испанское правительство.

Решение суда может тяжело сказаться на финансовой ситуации испанских "грандов". Так, в конце января стало известно, что долги "Реала" превышают 900 миллионов евро, а у "Барселоны" — более миллиарда.