ФИФА против Суперлиги: командам-участницам выдвинут ультиматум

Международная федерация футбола и шесть континентальных конфедераций выступили против создания Европейской премьер-лиги, так называемой Суперлиги.

Участвующие в ней команды не смогут выступать на международных турнирах под эгидой ФИФА, в том числе на чемпионате мира.

"Любой клуб или игрок, участвующие в этом турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией", - говорится в совместном заявлении.

Впервые о создании закрытой элитной Суперлиги, неконтролируемой УЕФА, заговорили в конце 90-х годов прошлого века.

Инициативу поддержали такие футбольные гранды как мадридский "Реал", "Арсенал", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Барселона", "Милан" и другие.

По замыслу Суперлига должна была заменить Лигу чемпионов и в нее вошли бы лучшие клубы пяти ведущих национальных чемпионатов Европы. При этом в домашних первенствах они бы уже не выступали.

В турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе.