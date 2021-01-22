Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ближайший матч "Реала" запланирован на 23 января. Команда сыграет против "Алавеса" в рамках чемпионата Испании под руководством Давида Беттони.

По словам ассистента главного тренера, Зидан чувствует себя хорошо. Других подробностей состояния здоровья тренера клуб не озвучил.

Два дня назад "Реал" под руководством Зидана проиграл команде "Алькояно" третьего эшелона в Кубке Испании.

Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. За свою игровую карьеру он трижды признавался лучшим футболистом мира, единожды – лучшим футболистом Европы, а в 2004 году был награжден УЕФА титулом лучшего футболиста за последние 50 лет.

48-летний французский специалист возглавляет "Реал" с годичным перерывом с 2016 года.