Деньги на дорогостоящую операцию собрали на пляже в Сопоте

На пляже в Сопоте звучит живая музыка. На фоне прекрасной мелодии в исполнении Томаша Швельника, десятки купальщиков погружаются в холодное Балтийское море. Цель этой благотворительной акции - собрать средства на дорогостоящую операцию для молодого польского пианиста Миколая. Парню сейчас 16 лет. Мальчик родился без бедренной кости на одной ноге. По словам мамы Миколая, у ее сына одна нога короче другой на 40 сантиметров.
Томаш Швельник: "Мы воплощаем в жизнь мечту Миколая. Мы хотим, чтобы он рос нормально, с нашей поддержкой. 27 апреля ему сделают операцию в США".
Первый этап лечения финансировался польским социальным страхованием. Второй этап семья оплачивает самостоятельно. Операция стоит около 45 тысяч евро.
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