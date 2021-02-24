Жертвы футбола: "необъяснимые смерти" трудовых мигрантов в Катаре

Более 6,5 тысяч трудовых мигрантов погибли в Катаре после того, как страна выиграла право на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года. В среднем это 12 человек в неделю последние 10 лет. Данные касаются лишь выходцев из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Реальные же цифры могут быть еще страшнее, заявил директор правозащитной организации Fair/Square Ник Макгихан в интервью Euronews.

Ник Макгихан, Fair/Square:"Не думаю, что могут быть какие-то сомнения в отношении правильности расчетов. Но есть и более пугающие цифры: скончались 6750 человек, 69% из этих смертей необъяснимые. Более 5 тысяч работников погибли при невыясненных обстоятельствах за десятилетний период. Вот, что пугает", - говорит он.

Энди Робини, Euronews: "Что вы можете рассказать об условиях работы мигрантов в Катаре?

Ник Макгихан, Fair/Square: "Уже давно многие СМИ и неправительственные организации раскрывают детали различного рода злоупотреблений, эксплуатации трудовых мигрантов в Катаре. Их рабочий день длится неимоверное количество часов. Мы знаем, что им плохо платят или не платят вовсе. Мы знаем, что они вынуждены жить в тесноте, в антисанитарных условиях. Все это хорошо задокументировано. Важные новости об условиях их труда появились в 2019 году после проведения целого ряда расследований, чьи авторы пришли к выводу, что причиной большого количества смертей среди работников-мигрантов мог стать тепловой удар. Действительно, стоит только взглянуть на защитные средства, которые им выдают, чтобы справиться с жарой - а жара в Катаре экстремальная, влажность чрезвычайно высокая, чтобы понять, насколько это серьезная проблема. Мигранты не только перерабатывают, они перерабатывают в крайне опасных условиях. Когда перед нами столько необъяснимых смертей, понять контекст происходящего невероятно важно".

Представители ФИФА заявляют о своей приверженности защите прав трудящихся, занятых на спортивных инфраструктурных проектах. Власти Катара настаивают на том, что количество смертей пропорционально численности иностранной рабочей силы в государстве.