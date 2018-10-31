Количество стран-участниц чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре могут увеличить до 48.
В Катар поедут 48 стран-участниц?
В Катар поедут 48 стран-участниц?
Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации.
Ранее ФИФА было принято решение расширить число стран-участниц с 32 до 48 на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.
По его словам это позволит увеличить количество азиатских стран в турнире вдвое и наладить связи между странами региона.
У Катара в последнее время довольно натянутые отношение с соседями, в том числе Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ, которые обвиняют Доху в финансировании терроризма.
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.