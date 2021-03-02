Романцев перенёс операцию на сердце и чувствует себя хорошо

Операция на сердце, которую перенёс во вторник бывший главный тренер сборной России и футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев, прошла успешно, сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов. 67-летний Романцев "чувствует себя хорошо".

Ранее через бывшего помощника Романцева по "Спартаку" Георгия Ярцева стало известно, что Романцева госпититализировали утром с инфарктом. В интервью РБК прооперированный Романцев рассказал: "Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст».

Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст Олег Романцев бывший тренер сборной России по футболу

Клуб «Спартак» на своей странице в Twitter отметил, что после операции состояние Олега Романцева стабильное. "Желаем здоровья великому тренеру", - говорится в заявлении. Ранее руководство клуба пообещало в случае необходимости оказать необходимую помощь.

Олег Иванович Романцев - советский футболист, выступавший на позиции защитника, позже советский и российский футбольный тренер, Мастер спорта международного класса (1980), Заслуженный тренер РСФСР (1990). Как игрок Романцев известен по выступлению за красноярский клуб «Автомобилист» (ныне «Енисей») и московский «Спартак», в составе сборной СССР по футболу стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр 1980 года.

Подавляющая часть тренерской карьеры Романцева была связана с московским «Спартаком», где он сменил на посту главного тренера легендарного Константина Бескова. Романцев руководил столичной командой с перерывами с 1989 по 2003 годы, выиграв с ними восемь чемпионатов России и став самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Помимо этого, Романцев руководил дважды сборной России в 1994—1996 и 1998—2002 годах, выведя её в финальные этапы чемпионата Европы по футболу 1996 и чемпионата мира по футболу 2002 годов, однако в обоих случаях не преодолел с ней групповой этап. В 2009—2012 годах был тренером-консультантом «Спартака».