Катар примет ещё два футбольных турнира

Два ближайших Клубных чемпионата мира по футболу пройдут в Катаре.
Турниры помогут проверить готовность страны к проведению мундиаля в 2022 году.
Вместе с тем растет число вопросов касательно соблюдения прав рабочих и обвинений со стороны НПО. После предоставления права провести два Клубных кубка мира глава оргкомитета по подготовке ЧМ в Катаре обещает продолжить работу по улучшению условий для рабочих.
В Клубном чемпионате мира по футболу принимают участие сильнейшие представители каждой из шести континентальных конфедераций и лучшая команда принимающей турнир страны. Последние два года он проходил в ОАЭ.