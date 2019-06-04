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Катар примет ещё два футбольных турнира

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 Ольга Кепински 
Катар примет ещё два футбольных турнира
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Два ближайших Клубных чемпионата мира по футболу пройдут в Катаре.

Турниры помогут проверить готовность страны к проведению мундиаля в 2022 году.

Вместе с тем растет число вопросов касательно соблюдения прав рабочих и обвинений со стороны НПО. После предоставления права провести два Клубных кубка мира глава оргкомитета по подготовке ЧМ в Катаре обещает продолжить работу по улучшению условий для рабочих.

Несмотря на то, что мы достигли прогресса в отношении соблюдения прав рабочих, предстоит еще многое сделать. Мы в Верховном комитете тесно работаем с неправительственными организациями, медицинскими институтами, университетами. Мы стараемся сделать все возможное для решения этих вопросов
Хасан аль-Тавади, глава оргкомитета ЧМ-2022

В Клубном чемпионате мира по футболу принимают участие сильнейшие представители каждой из шести континентальных конфедераций и лучшая команда принимающей турнир страны. Последние два года он проходил в ОАЭ.