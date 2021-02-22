В Брюсселе обсуждают санкции

России грозят новые санкции со стороны Евросоюза в связи с заключением под стражу оппозиционера Алексея Навального. Этот вопрос министры иностранных дел стран ЕС рассматривают на заседании, посвящённом недавнему визиту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, отношения Москвы и Брюсселя "оказались на низшей точке", но Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией и нуждается в ней, чтобы уладить многие международные конфликты

"Я за то, чтобы по вопросу ареста Навального подготовить предложение по санкционному списку отдельных персон", — заявил министр.

На заседании обсуждается также ситуация в Беларуси. На этом фоне в Минске уже заявили, что примут дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности.

"В Беларуси репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, гражданского общества. Мы должны рассмотреть возможность незамедлительного принятия мер со стороны Евросоюза", — отметил перед началом встречи в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Евросоюз готов также ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению сообщества, несет ответственность за военный переворот в Мьянме. министры призвали к деэскалации кризиса и отмене режима чрезвычайного положения, восстановлению законного гражданского правительства и открытия вновь избранного парламента, а также освобождения всех, кто был задержан или арестован в связи с переворотом.