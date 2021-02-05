Боррель: отношения Евросоюза и России "достигли дна"

Отношения России и Евросоюза "достигли дна" после отравления и заключения в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального, признал в пятницу в Москве глава европейской дипломатии. При этом Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель по-прежему стремится к сотрудничеству с Моcквой.

На совместной прсес-конференции по итогам пререговоров верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что в лице главы МИДа Сергея Лаврова призвал российские ваости освободить Навального и расследовать его дело.

"Я выразил господину Лаврову глубокую обеспокоенность происходящим и призвал к освобождению Навального и беспристрастному расследованию его отравления", - заявил Боррель в частности.

В ответ Сергей Лавров заявил, что страны Запада в ситуации вокруг Навального концентрируются на возникших в России демонстрациях, отодвигая на второй план "выяснение правды о якобы имевшем место отравлении": "Я имею в виду тему установления истины в отношении того, что случилось с Навальным, когда и где это случилось. Многочисленные наши заходы насчёт того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов, ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший ручным и послушным технический секретарь ОЗХИ оставили без ответа. Просто не дают (ответа - прим.ред.). "Вы всё сами знаете". Ну это же невежливо, мягко говоря! И такая аррогантность со стороны культурной Европы, мне кажется, абсолютно неприемлема и категорически недопустима".

В ходе переговоров были также затронуты перспективы российской вакцины от коронавируса на европейском рынке после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний.

"Хорошая новость для всего человечества, - прокомментировал Жозем Боррель, - это означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией... Теперь я надеюсь, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет подтвердить эффективность этой вакцины, чтобы её можно было использовать в странах ЕС".

На встрече в Москве, ставшей первой для европейского посланника с 2017 года, обсуждали также ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии. Коснулись стороны и задержаний русскоязычных журналистов в Латвии. Боррель выразил надежду, что судебная система этого государства-члена ЕС разберётся в ситуации "в соответствии с правовыми принципами сообщества".