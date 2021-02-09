Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам подвергся резкой критике в Европарламенте за пребывание в Москве во время суда над оппозиционным деятелем Алексеем Навальным, задержания его сторонников и высылки трёх европейских дипломатов. В ответ Жозеп Боррель настаивал, что момент для поездки был выбран правильно:

«Несмотря на ошибки, упущения и нерешительность, которые могли быть обнаружены в ходе визита, мы в полной мере учитывали права человека и общественные свободы, которые лежат в основе нашего политического проекта, - сказал Боррель. - Я считаю, что, ситуация с Навальным и российской оппозицией потребовала нашего твердого и энергичного присутствия."

Испанец встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, который назвал Евросоюз "ненадёжным" партнером. Боррель сделал вывод, что Москва не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

Несколько евродепутатов от разных фракций выразили сомнение в его способности представлять Евросоюз на меняющейся геополитической сцене и делать его там влиятельным игроком.

"Он не мальчик-посыльный, а Верховный представитель, - сказала либерал из Нидерландов Софи Ин т'Вельд. – Господин Боррель обязан проводить линию Европейского Союза . Если он не может утвердить позицию ЕС в мире, то ему следует уходить. Трудно понять, как он может и дальше представлять Европейский Союз, пользуясь доверием и авторитетом, которые были серьезно подорваны".

"Была дана несколько неверная оценка ситуации, из-за которой господин Боррель попал в поставленную Кремлём ловушку, - сказала правоцентрист из Латвии Сандра Калниете. - В процессе подготовки к визиту он получил от Европарламента довольно много сообщений с настоятельной рекомендацией не ехать".

Ряд других политиков заявили, что Евросоюз должен быть более напористым. А испанский социалист призвал коллег не судить слишком строго его соотечественника:

"Такая критика внутри Евросоюза только помогает российской повестке, - сказал Игнасио Санчес Амор. - Именно это, что хочет видеть Путин - несогласованность Евросоюза в его ответе на отравление Навального".

Главы Еврокомиссии и Совета ЕС полностью поддержали Борреля. А он заявил, что может воспользоваться своим правом инициировать новые санкции против России.

Двусторонние отношения будут обсуждаться на саммите ЕС в марте.