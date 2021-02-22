Совет ЕС обсуждает новые санкции против России

Совет ЕС обсуждает новые санкции против РоссииКомментарии
России грозят новые санкции со стороны Евросоюза. Этот вопрос министры иностранных дел стран ЕС должны рассмотреть на заседании, посвящённом недавнему визиту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.
В ходе выступления в Европарламенте верховный представитель по иностранным делам обещал представить Совету ЕС «конкретные предложения» по санкциям в отношении России. В преддверии министерской встречи Боррель заметил, что российские суды игнорируют постановление Европейского суда по правам человека о необходимости немедленно освободить Алексея Навального. До этого европейский чиновник жёстко критиковал Москву за разгон акций в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией. «Мы обсудим меры со стороны ЕС на встрече Совета по международным делам в понедельник», — отметил Боррель в связи с заключением Навального под стражу.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ожидает, что Совет ЕС поддержит введение новых санкций. Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag. Вероятнее всего, речь пойдёт о мерах в отношении конкретных лиц и организаций, обвиняемых в причастности к грубому нарушению прав человека. Шалленберг при этом подчеркнул важность сохранения диалога с Москвой.
Об этом перед началом заседания в Брюсселе говорил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — приводит его слова ТАСС.
Москва предостерегала Брюссель от введения новых санкций. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала потенциальные меры со стороны ЕС «очередным опрометчивым шагом» и пригрозила «соразмерным ответом». «Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария», — заявила она.