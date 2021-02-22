ЕС введет персональные санкции против причастных к аресту Навального в течение недели

Брюссель решил впервые применить так называемый европейский «закон Магнитского». Верховный представитель ЕС по внешней политике объявил, что главы МИД единодушно договорились применить ограничительные меры к российским чиновникам, ответственным за «арест, лишение свободы и преследование» лидера оппозиции Алексея Навального.

"Россия дрейфует в сторону авторитарного государства и удаляется от Европы, - сказал Жозеп Боррель. - Министры единодушно истолковали недавние действия и реакцию России как явный сигнал о том, что она не заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом, а, напротив, выражает заинтересованность в конфронтации и разъединении с Европейским союзом".

Навальный и его соратники призывали ЕС ввести санкции против олигархов, близких к Владимиру Путину, особенно тех, кто хранит значительную часть своего состояния в Европе. Но Боррель сказал, что для этого имеются юридические препятствия.

Глава региональных штабов Навального предупредил в Брюсселе, что лидеры ЕС должны действовать более решительно, иначе российский президент воспримет их стремление к диалогу как слабость:

"Эта политика, если она будет продолжаться, только поможет Путину превращать авторитарный режим в полную и сильную диктатуру, и это будет очень опасно для мира в 21 веке, - сказал Леонид Волков. - Конечно, будет очень больно делать что-либо против путинских денег в Европе, против строительных проектов, которые уже есть. Определенно, это нанесет ущерб европейской экономике. Но такова ситуация. Раньше или позже вам придется это делать".

Москва заявила, что считает неприемлемыми и неправомерными постоянные требования Запада освободить Навального. МИД РФ отметил, что решение о санкциях принято в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона.

По неподтвержденным данным в черный список могут попасть глава Следственного комитета РФ, глава Федеральной службы исполнения наказаний, а также генпрокурор и командующий Росгвардией. Предполагается, что санкции также введут в отношении сотрудников ведомств. Планируется запретить им въезжать на территорию ЕС в течение года и хранить средства на территории блока.