Любовь, обман и ревность: "Аида" на сцене "Бастилии"

Некоторые оперы по своему великолепию напоминают картины. Известны своим многообразием тонов и настроений в особенности работы Джузеппе Верди, как, например, легендарная опера об эфиопской рабыне Аиде. Но на фоне триумфального марша и обширных хоровых партий развивается настоящая трагедия.
Никаких пирамид, фараонов и слонов. Для постановки в Опере Бастилии в Париже нидерландский режиссер Лотте де Бир хотела оставить все стереотипы позади.
Сондра Радвановски исполняет трагическую главную партию Аиды, а в роли ее возлюбленного - Радамеса - тенор Йонас Кауфман.
По словам Сондры Радвановски, появление "двойников" на сцене "сделало ее лирической героиней, которая одновременно рассказывает историю и смотрит на нее со стороны".
Драма, как в киноэпопее, в финале которой герой замурован в пирамиду за измену. И Аида обрекает себя на смерть вместе со своим возлюбленным.
О своей героине Сондра говорит так: "Я хотела бы знать, согласна ли была Аида с выбором смерти, боялась ли она ее или смирилась с ней. Имело ли место что-то непознанное, верила ли она в жизнь после смерти, и в то, что они будут вместе на небесах. Я хотела бы узнать, что было бы дальше!"