Некоторые оперы по своему великолепию напоминают картины. Известны своим многообразием тонов и настроений в особенности работы Джузеппе Верди, как, например, легендарная опера об эфиопской рабыне Аиде. Но на фоне триумфального марша и обширных хоровых партий развивается настоящая трагедия.

В ней сочетаются обман, ревность, отвергнутая любовь и иррациональные поступки молодых людей, увлекающихся своими чувствами Йонас Кауфман тенор

Никаких пирамид, фараонов и слонов. Для постановки в Опере Бастилии в Париже нидерландский режиссер Лотте де Бир хотела оставить все стереотипы позади.

Она решила немного исказить реалии 19 века, когда отношения между Европой, где чрезвычайно доминировали западные державы, и народами, которых собирались колонизироваться, были накалены Людовик Тезье баритон

Сондра Радвановски исполняет трагическую главную партию Аиды, а в роли ее возлюбленного - Радамеса - тенор Йонас Кауфман.

Персонажи Аиды и ее отца Амонасро изображены большими куклами, которыми управляем мы. В постановке они двигаются точно как наши двойники, которые одновременно пугают и пленят тем, что не способны быть по-настоящему живыми Людовик Тезье баритон

По словам Сондры Радвановски, появление "двойников" на сцене "сделало ее лирической героиней, которая одновременно рассказывает историю и смотрит на нее со стороны".

Для меня это одно из чудес этой оперы - казаться огромным, как в голливудском фильме в жанре пеплум, но в то же время содержать очень интимные и напряженные моменты, а также психологические, почти как в фильме Бергмана Людовик Тезье баритон

Драма, как в киноэпопее, в финале которой герой замурован в пирамиду за измену. И Аида обрекает себя на смерть вместе со своим возлюбленным.

Этот момент, когда у обоих видения, вероятно, из-за недостатка кислорода... что небеса открываются, и измученная душа поднимается ввысь... Конечно, это, по общему признанию, кажется немного преувеличенным до тех пор, пока ты не услышишь музыку, и все не встанет на свои места Йонас Кауфман тенор

О своей героине Сондра говорит так: "Я хотела бы знать, согласна ли была Аида с выбором смерти, боялась ли она ее или смирилась с ней. Имело ли место что-то непознанное, верила ли она в жизнь после смерти, и в то, что они будут вместе на небесах. Я хотела бы узнать, что было бы дальше!"