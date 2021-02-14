День всех влюбленных в Кабуле: шарики, цветы и игрушечные медведи

14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина. Западная традиция пришла и на Восток. В афганской столице Кабуле продавцы воздушных шариков и цветов подготовились к празднику и украсили свои лавки красными розами и шарами в виде сердечек. Вот только покупателей не так много.
Живший в конце III века н. э. подвижник христианства, врачеватель и миротворец Валентин был казнен в Риме в 298 году и в V столетии канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа. Житие святого Валентина обросло множеством легенд, которые легли в основу истории праздника всех влюбленных. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещенному христианскому обычаю.
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