"Левада-центр": 17% россиян готовы выйти на улицы с экономическими требованиями

Принять участие в манифестациях с экономическими требованиями готовы 17% россиян, с политическими - 15% (в ноябре 2020 года таковых было 23% и 19% соответственно). Всего же тех, кто ожидает дальнейшего роста протестной активности в стране, свыше 43% - показатель достиг уровня 1998 года. Об этом свидетельствуют данные нового опроса "Левада-центра", проведенного в конце января-начале февраля.

Выросла и осведомленность россиян о митингах. О недавних выступлениях в поддержку Алексея Навального знают 80% респондентов, тогда как о прошлогодних акциях в Хабаровске слышали около 75%, а о московских протестах 2019 года - лишь 63%. При этом положительно относятся к участникам последних манифестаций не более 22% опрошенных социологами, в основном молодых. 39% россиян относятся к ним отрицательно, еще 37% они безразличны. Хуже всего настроены россияне старше 55 лет.

Причем главным мотивом участия в протесте респонденты называют общее недовольство положением дел в стране (43%), а не возмущение в связи фактами, показанными в фильме “Дворец для Путина” (19%), или из-за ареста Алексея Навального (16%). 28% опрошенных уверены, что протестующие выходят на улицы за деньги - это один из самых высоких показателей за последние годы (летом 2019 года так думали только 11%).