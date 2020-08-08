Жители Хабаровска продолжают выходить на улицы

В Хабаровске 29-й день подряд проходят массовые акции протеста. Люди продолжают поддерживать арестованного губернатора Сергея Фургала. По официальным данным, в эту субботу на улицы вышли около 3000 человек. Независимые источники сообщают о десятках тысяч митингующих.

Евгений Савинов, предприниматель

"Власть не имеет права диктовать народу свои незаконные условия и порядки. Поэтому народ всегда прав, и вот это все – тому подтверждение"

Марина Верткова, пенсионерка

"Действие надо делать, а не говорить. В первую очередь, честный суд в Хабаровске. И ответ должен быть хоть какой-то, потому что засесть и теше сидеть – это не правильно"

Член партии ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. В начале июля этого года политика арестовали и увезли в Москву. Фургалу предъявлены обвинения в причастности к убийствам двух предпринимателей. Экс-губернатор настаивает на своей невиновности, а протестующие жители края считают дело политическим.