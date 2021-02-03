Россия: новые протесты и новые задержания

Во вторник вечером в российской столице прошли стихийные манифестации - люди вышли на улицы, протестуя против назначения Алексею Навальному наказания в виде лишения свободы.

Симоновский суд на своем заседании заменил условный срок его на 3,5 года колонии общего режима, с учетом домашнего ареста оппозиционный политик может провести в местах лишения свободы 2 года и 8 месяцев.

По сведениям правозащитной организации "ОВД Инфо", были задержаны не менее 1 400человек - эти данные включают цифры, поступившие из 11 российских городов.

С ходатайством об изменении срока с условного на реальный выступила Федеральная служба исполнения наказаний, дело, возбужденное еще в 2012-м году, известно как "дело Ив Роше".

Приговор по нему был вынесен в 2014-м году.

Решение суда нарушает международные обязательства России в области прав человека, подчеркнула председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Мы вновь заявляем о требовании к властям России немедленно освободить господина Навального без всяких предварительных условий, как и сотни других российских граждан, которые были задержаны на акциях протеста".

С солидарной позицией выступили также главы правительств Великобритании, Австрии и Канады.

Адвокаты Алексея Навального сообщили, что они намерены опротестовать судебное решение в ближайшие дни.