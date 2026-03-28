Россияне твердо верят в сверхъестественные силы, магические практики и мифические существа. И в период, когда страна находится в состоянии войны с Украиной, эта вера только укрепляется. На это указывают результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным опроса, 85% россиян обращались по меньшей мере к одной магической практике, а 81% допускает существование сверхъестественных сущностей.

Так, 59% участников исследования "посещали священные источники, чтобы набрать воду, имеющую особую целебную силу". Более половины (52%) читали гороскопы, астрологические прогнозы или обращались за советом к астрологу.

37% россиян гадали и пытались узнать будущее с помощью карт, кофейной гущи, свечей и других способов. Примерно столько же опрошенных посещали священные места, чтобы совершить поклонение духам или богам. Каждый четвертый россиянин (25%) носит украшения, обереги, амулеты, знаки, символы, связанные с богами, духами или поклонением природным силам. А 14% обращались к целителям и жрецам с просьбой исправить свою судьбу или помочь добиться успеха в каком-то деле.

Опрос показал, что жители России в нынешние неспокойные времена нуждаются в дополнительной защите.

Две трети опрошенных (66%) допускают существование высших сил или святых, оберегающих человека в опасности, в пути или в бою, а более половины (57%) верят в духов и божеств, покровительствующих военным.

Каждый второй россиянин (50%) верит в домового - мифологического духа-покровителя, который охраняет дом и его жителей.

Один из трех россиян (34%) допускает существование лешего - хозяина леса в мифологии восточных славян.

А каждый пятый участник опроса (22%) верит в русалок - нимф, которые, как им известно из сказок, защищают реки, озера и моря.

Домовой, мифологический хозяин и покровитель дома "Домовой". Картина И. Я. Билибина/commons.wikimedia.org

"Чем меньше контроля над жизнью, тем сильнее вера в сверхъестественные силы"

"Суеверия присущи всем культурам как универсальный механизм психики: они снижают стресс от неопределённости - главного источника тревоги, - объясняет Мария Григорьева, ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. - Люди опираются на внешний локус контроля, приписывая события сверхъестественным силам и обретая иллюзию предсказуемости. Чем меньше контроля над жизнью, тем сильнее эта вера".

Эксперт отмечает, что сегодняшние геополитические и экономические вызовы в России и мире усиливают тревожность, провоцируя всплеск мистицизма - люди чаще обращаются к магам, гадалкам, гороскопам, раскладывают карты таро, верят в духов, домовых и русалок.

"В таких условиях, особенно на фоне военных угроз, вера (не важно в каких богов) превращается в инструмент психологической защиты, а среди россиян особой популярностью пользуются святые, оберегающие человека и дом".

Вера россиян в сверхъестественные силы укрепляется на фоне снижения рейтингов политического руководства страны. Так, по данным последнего опроса ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента РФ сейчас одобряют только 70,1% участников исследования, тогда как еще два месяца назад этот показатель составлял 75,2%. Уровень доверия к Путину за этот период сократился с 79,3% до 75%.