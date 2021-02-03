Студенческие протесты в Турции

Турецкая полиция применяет слезоточивый газ и разгоняет протестующих. В Стамбуле проходят студенческие протесты. Молодые люди выступают против назначения нового ректора Босфорского университета. Руководитель ВУЗа, Мелих Булу, был назначен самим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и является его близким сторонником.