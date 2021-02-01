Муки британского бизнеса после "брексита"

Три компании — три разных сектора — одежда, пиво и сыр. Но все они страдают от бюрократических последствий "брексита". Экспорт их продукции через Ла-Манш становится почти невозможным.

Семейная пара на юго-западе Англии занимается пошивом дождевиков. Но теперь их одежду с новыми таможенными, административными пошлинами и НДС стало дороже экспортировать клиентам в Евросоюзе. Компания столкнулась с бюрократическими последствиями "брексита".

Мы до сих пор не очень понимаем. Бессонные ночи, переработки за полночь... Вместо того, чтобы сконцентрироваться на продукции, мы занимаемся административной работой Ник Хасси производитель одежды Frahm

Шьется их одежда на фабриках в Евросоюзе. Но "брексит" заставляет их менять бизнес-стратегию.

Нам пришлось все переосмыслить, к сожалению. Нам придется сократить сотрудничество с британскими предприятиями. Наша одежда производится в Европе, теперь мы будем закупать такие элементы, как пуговицы и застежки-молнии, также в Европе, а не здесь. Это полная противоположность тому, что предвещали пропагандисты "брексита". Это не поддержит британский бизнес... Эммалу Хасси производитель одежды Frahm

В 30 км к западу — пивоварня Wild Beer Co — пример того, как другой сектор страдает от выхода Великобритании из ЕС. Теперь этот настоящий эль невыгодно переправлять через Ла-Манш. Что означает для пивоваров фактическую блокаду для их продукции в Евросоюзе.

Нам было сказано готовиться к "брекситу", однако отсутствие четкой информации привело к задержкам и разочарованию, что отняло у нас и наших импортеров в Европе очень много времени. Риск для нас заключается в том, что мы должны отказаться от продаж в Европу и искать рынки за ее пределами. Что не так просто, как сообщает правительство Джайлс Дженкинсон управляющий Wild Beer Co

Реальность для предприятий-экспортеров в этой стране, заключается в том, что они не могут доставить продукцию из пункта А в пункт Б. Обычно сыр чеддер доставляют на рынки Франции, Нидерландов, Италии и Германии... Но сегодня — он застрял в Великобритании.

Производство традиционного, зрелого сыра чеддер сделало молочного фермера из Сомерсета сыроваром. Том Калвер раньше с гордостью экспортировал свой товар на лучшие европейские рынки, но в настоящее время — единственный рынок сбыта — британский.

Бюрократия и волокита теперь для всех стоит дороже - будь то время, энергия или монетизация. И причина стара как мир - это незнание. Теперь стало труднее планировать, и это тоже имеет свои издержки Том Калвер сыровар WESTCOMBE DAIRY

Для Тома — и тысяч других — ближайшее будущее туманно. Правительство заявляет, что будет продолжать работать в тесном контакте с бизнесом в целях обеспечить ему возможность эффективно торговать по новым правилам.