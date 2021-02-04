ЕС и Лондон снова спорят: а даст ли таможня добро?

В четверг стало известно, что Марош Шефчович, заместитель председателя Еврокомиссии, и член британского кабинета министров Майкл Гоув, должны встретиться для обсуждения возникших проблем, связанных с действием так называемого "североирландского протокола".

Этот документ предоставил Северной Ирландии и республике Ирландия после выхода Британии из ЕС право не иметь границ и таможенных постов.

Однако Евросоюз, не желая, чтобы часть поставок вакцины с территории сообщества, уходила бы в Британию, ввел в действие 16-ую статью документа, чтобы этому воспрепятствовать. Таможенники принялись за работу.

Лондон, со свой стороны, обратился в среду к Брюсселю с просьбой сохранить статус-кво.

Известно также, что просьба была высказана во время совещания, и что в Брюсселе она была услышана.

Марош Шефчович, заместитель председателя Еврокомиссии: "Наши отношения - улица с двусторонним движением, и от каждого требуется проделать свою часть пути, они точно также должны соблюдать этот протокол. Для нас, для ЕС точное следование духу и букве документа - способ избежать жесткого пограничного контроля".

По итогам дискуссии было принято решение о создании двусторонней рабочей группы, первое ее заседание должно пройти в середине февраля, ее участники дадут дальнейшие рекомендации, что касается беседы Шефчовича и Гоува, то она состоится в Лондоне через неделю.