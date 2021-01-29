Индийские фермеры бунтуют

Потасовками и беспорядками обернулись акции протеста индийских фермеров в окрестностях Нью-Дели. В пятницу на палаточный лагерь демонстрантов в столичном пригороде Сингху напала группа из примерно 200 человек, вооружённых камнями и палками. Чтобы прекратить стычки, полиция применила слезоточивый газ. Число пострадавших пока не установлено. Известно как минимум об одном получившем травму страже порядка.

Многотысячные манифестации в стране начались в ноябре прошлого года после того, как был принят закон о сельском хозяйстве, по которому фермерам разрешается продавать свою продукцию на коммерческих рынках. Но те опасаются, что минимальные закупочные цены будут упразднены, и от нововведений выиграют лишь перекупщики.