Кризис как трамплин: в ЕС рассчитывают на "зеленое" восстановление

_Очередной выпуск программы "Реальная экономика" посвящен европейской Зеленой сделке и ее влиянии на наши рабочие места и экономику._

Европейский союз обязался достичь углеродного нейтралитета к 2050 году. С учетом пандемии и ее экономических последствий можем ли мы заботиться о климате и вести борьбу с безработицей?

Ставка на зеленое

Зелёная сделка — объемный документ, в котором изложен путь ЕС к климатической нейтральности и радикальному снижению уровня загрязнений к 2050 году. Дорожная карта предполагает "озеленение" всех звеньев экономики - производства, сбыта, потребления. В планах - оптимизация использования ресурсов и сокращение отходов.

Переход к низкоуглеродному обществу больно ударит по регионам, странам и отраслям, которые напрямую зависят от ископаемых видов топлива. С 2021 по 2027 год Европейский социальный фонд (точное название - Европейский социальный фонд плюс), который финансирует проекты по содействию занятости и социальной интеграции по всему ЕС, потратит более 88 миллиардов евро. И так поможет созданию "зеленых" рабочих мест, поддержке специализированных учебных программ, перепрофлированию - всем инициативам, которые способствуют ускорению перехода к зеленой и цифровой моделям экономики.

Масло ... на мыло

Удачный пример взаимодействия государственной и частного секторов для движения в сторону безуглеродной экономики демонстрирует Испания. Там действует Empleaverde - общественная программа для поддержки эко-проектов и рабочих мест.

Проект частично финансируется Европейским социальным фондом, предлагая обучение, консультации и поддержку устойчивым предприятиям. Таким, как Souji.

Владельцы, Серджио и Каталина, открыли эту микрофирму пять лет назад В фокусе их внимания - вторичная переработка продукта, который есть на любой кухне - использованного для жарки масла.

Каталина Трухильо Вилла приглашает провести эксперимент на собственной кухне: "Мы поджарили картошку, отставили масло, дали ему остыть, чтобы затем отфильтровать. А теперь мы отмерим определенное количество масла и другого ингредиента, смешаем и получим мыльную субстанцию".

С ней вы легко ототрете сковородки и до блеска отмоете пол. Для запуска производства компания воспользовалась советами экспертов.

Директор компании Серхио Фернандес рассказывает: "Программа Empleaverde очень помогла нам в обучении и налаживании связей. Они задают правильный вектор развития".

По итогам обучения компания сконструировала аппарат, способный перерабатывать большие объемы масла. Следующий шаг - предложить сотрудничество ресторанам и гостиницам.

"Благодаря этим заведениям получаемый нами объем масла утроится. В следующем году мы надеемся расширить бизнес на 30 или даже 40%", - комментирует Каталина Вилла.

Полезный жмых

На Тенерифе успешно развивается еще один стартап, поддерживаемый программой Empleaverde.

Он предлагает решения для компаний, которые хотят дать вторую жизнь самым разным отходам - будь то кожа, пластик или использованные на пивоварнях зерно.

Патрисия Гонсалес, соучредитель группы Recircular, рассказывает: "Мы ищем возможности увеличить добавленную стоимость продукта, дать вторую жизнь отработанному сырью. Из использованного в производстве пива зерна можно, к примеру, печь хлеб делать муку или мюсли".

Recircular разрабатывает возможные бизнес-варианты и соединяет заинтересованные компании друг с другом. "В Empleaverde нам помогли сориентироваться, сделать наш проект видимым, усилить влияние на рынке", - комментирует Патрисия.

Бюджет Empleaverde - 47 миллионов евро, 75% пакета финансируется Европейским социальным фондом. Empleaverde патронируют в фонде Biodiversidad, который помогает в отборе проектов.

Елена Домингес, директор фонда, поясняет: "Инновации необходимы для экоперехода, новаторство - ключевой фактор в процессе отбора. Сегодня перед нами встают новые проблемы, и решать их следует творчески, по-новому".

Поддерживая бизнес, Empleaverde помогает создавать новые рабочие места. Спрос на которые огромен.

Безработица в Испании была высокой и до пандемии. С началом санитарного кризиса она в конце 2020 года выросла до 16%. При этом среди молодежи показатель безработицы достигает 40%.

Зеленые преимущества Европы

Могут ли государственные программы, подобные этой, действительно способствовать ускорению перехода к зеленой экономике и созданию рабочих мест? Мы задаем этот вопрос Конни Хедегорд, которая возглавляет круглый стол ОЭСР по устойчивому развитию.

Конни Хедегард: "Да, конечно, и это не фантазии, это происходит на практике. Делу помогает, когда государственные фонды, такие как Социальный фонд, структурные фонды ЕС, определяют приоритетные области и смещают на них фокус внимания. Это позволят подстегнуть новый тип деятельности на местах".

Euronews: "Мы видели, как старатапы работают с отходами. Так выглядит зеленые рабочие места будущего?"

Конни Хедегаард: "Да, и я в это верю. Мы переходим от линейного мышления к циркулярному, начинаем по-иному оценивать потенциал отходов. Мы должны их повторно использовать, перерабатывать, выжать из них все. Сегодня, на мой взгляд все больше людей понимают это. Хорошая новость - в том, что для бизнеса это будет обходиться дешевле. Компании смогут использовать задействованные материалы эффективнее, с большей отдачей. Так возникают новые рабочие места и лучшие перспективы для экономики".

Euronews: "Сейчас мы - на пике пандемии, удачно ли это время для продвижения "Зеленого курса"?"

Конни Хедегард: "Считаю, что экономический кризис, спровоцированный пандемией, дает нам уникальную возможность переосмыслить привычный ход вещей. Подумать, как создать рабочие места на более разумной основе, как сосредоточиться на инновациях, как больше производить в сегменте "смарт". Мы знаем, что рынки США, Китая и других стран мира требуют больше зеленых продуктов. И у нас есть конкурентное преимущество. Мы должны использовать его на все сто.

Если делать это разумно, то после пандемии в рамках Европейской Зеленой сделки мы сможем создать немало новых рабочих мест!"

Европейская Зеленая сделка - уже реальность, а закон о климате должен сделать ее исполнение юридически обязательным в самое ближайшее время.