Структурные фонды - на борьбу с ковидом

355 миллиардов евро структурных фондов ЕС и фондов политики сплочения - основа европейского финансового резерва. Задача этих структур - помогать устранению экономических перекосов между регионами ЕС.

Сегодня власти Евросоюза выделяют 54 миллиарда евро из бюджета фондов на текущий год на борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

Средства в числе прочего предназначены на покрытие медико-санитарных расходов в странах-членах (приобретение масок и больничного оборудования, к примеру). Деньги также помогут поддержать занятость в краткосрочной перспективе, например, сохранить зарплаты в малом бизнесе.

Речь идет не о свежих финансовых вливаниях, а именно о перераспределении средств, которые в обычных условиях либо остались бы неиспользованными и вернулись в бюджет ЕС, либо были бы потрачены позднее.