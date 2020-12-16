Европейцы надеются на постковидный бум

Программа "Реальная экономика" открывает новый сезон. Первый выпуск цикла посвящен прогнозу ЕС на 2021 год и оценке сложившейся ситуации предпринимателями и экспертами.

Год контрастов

2020 год был годом контрастов. В первом семестре в Европейском Союзе зафиксирован самый значительный за историю существования спад - без малого 11,5 % С июля по сентябрь экономике удалось продемонстрировать столь же рекордное восстановление, рост тогда составил более в 12,1%.

Однако процесс был остановлен вторым локдауном. В итоге Европейская комиссия пересмотрела в сторону понижения прогноз роста еврозоны на следующий год: цифра в 6 с лишним процентов была откорректирована до 4,2.

По оценкам экспертов, европейской экономике понадобится два года, чтобы вернуться на докризисный уровень. Чтобы подстегнуть рост, власти разработали План по восстановлению, он известен также как план следующего поколения

В его рамках ЕС аккумулирует 750 миллиардов евро, которые затем распределит примерно пополам в виде кредитов и грантов между нуждающимися странами.

Откуда Европа возьмет такие деньги? Через займы на финансовых рынках, возможные благодаря ее высокому и стабильному кредитному рейтингу.

Финляндия: большой простой

Санитарный кризис не обошел стороной никого, но некоторые государства ЕС пострадали меньше соседей. Например, спад в Финляндии составил без малого 4,5 % против почти 18-процентного падения в Испании...

Хельсинки - адрес самого оживленного пассажирского порта в мире, ежегодно через него проходят свыше 12 миллионов человек. Несмотря на такой трафик,стране удалось взять под контроль распространение коронавируса. Управляемость эпидемии в регионе позволила минимизировать потери. В помощь бизнесу - правительственная программа, 15 миллиардов евро адресованы на поддержку предприятий. Хватит ли этих средств с учетом того, что внешние экономические партнеры Финляндии находятся в серьезном упадке? Игроки рынка жалуются на трудности.

Так, компания Beweship, одна из крупнейших частных фрахтовых компаний, зафиксировала снижение оборота из-за замедления деятельности цепочки международных партнеров и снижения объемом товарооборота.

Бенгт Вестерхольм, генеральный директор фирмы, приводит пример: "Когда у вас 95% самолетов простаивает, можно говорить, что авиаперевозки замерли, так? То же и с морскими перевозками: вдруг выясняется, что большая часть контейнеров застряли у берегов Китая в ожидании, когда ситуация сдвинется с мертвой точки".

Финская инженерная компания Wärtsilä производит энергоэффективное оборудование для судов и электростанций, ее международный штат - 19 тысяч человек. В этом году группа потеряла 10% продаж.

Несмотря на то, что власти ЕС снизили прогноз по росту на следующий год, предприятие сохраняет надежду, рассчитывая на финансовую помощь на грядущие сдвиги, связанные с избранным Европой зеленым курсом.

Атте Паломяки, вице-президент по коммуникациям, уточняет: "Зеленая сделка" и планы по восстановлению экономики одновременно нацелены и на борьбу с глобальным потеплением. Наши клиенты - часть этого процесса. А значит, и на нас это отразится".

Опросы показывают: почти половина компаний технологического сектора Финляндии ожидают ухудшения ситуации в ближайшие месяцы, банкротство маячит перед пятой частью предприятий сферы услуг.

Хельсинки нередко называют "городом Рождества", праздничный рынок, изюминка зимнего сезона финской столицы, в этому годы закрыт.

Стуба Никула, управляющий директор компании " Мероприятия Хельсинки", уточняет: "Рождественский рынок - это примерно 100 маленьких домиков, которые управляются частными предпринимателями. С закрытием рынка они теряют порой более трети годового оборота. Это личная трагедия для каждого".

Опыт Финляндии показал, что сдерживания пандемии недостаточно для защиты экономики. В ЕС, таким образом, выигрыш возможен при условии относительного благополучия всех игроков.

Дожить до бума

Кристиан Одендал - главный экономист аналитической группы "Центр европейских реформ". Мы узнаем, как его команда видит экономическое будущее ЕС.

Euronews: "Сегодня ЕС снизил прогноз роста на следующий год, одновременно мы получаем позитивные новости о вакцинах. Насколько вы оптимистичны в том, что касается будущего восстановления экономики?"

Кристиан Одендал: "Впереди у нас - пара нелегких месяцев, мы переживаем напряжение, связанное с ожиданием вакцинации. Когда вакцину начнут поставлять, мы, возможно, вступим в постковидный бум, фазу активного наверстывания упущенного. Но пока нам придется продолжать бороться с вирусом, жить с мерами, введенными для его подавления".

Euronews: "Часть наших зрителей потеряла работу, бизнес, люди отправлены в неоплачиваемый отпуск, живут на госпомощь... Когда для них все начнет возвращаться на круги своя? Вернемся ли мы к норме?"

Кристиан Одендал: "Отмечу, что власти несут ответственность за поддержку рабочих и предприятий. нынешний кризис - очень специфический, правительства вынужденно ввели экономику в своего рода полукому, чтобы предотвратить распространение вируса. Так что сегодня есть все основания ожидать, что людей поддержат. Перспективы отложенного спроса, постокивдного бума должны вселять в людей оптимизм, им нужно набраться терпения, дождаться вакцинации".

Euronews: "Мы видели в репортаже из Финляндии, что даже там, где экономика не сильно пострадала, банкротство маячит перед каждым пятым предприятием сферы услуг. Оптимизма это не добавляет..."

Кристиан Одендал: "Каждый пятый - это очень тревожная перспектива. Пандемия заставила многих пробовать новое, особенно в цифровом поле, в дистанционных форматах. Думаю, что некоторым компаниям придется нелегко, даже если экономика полностью перезапустится. И все потому, что определенные правила, подходы на рынке изменились навсегда".

Euronews: "Сейчас Еврокомиссия утвердила исторически важный пакет по восстановлению экономики в размере 750 миллиардов евро - нам ведь это необходимо, верно?"

Кристиан Одендал: "Очень!Смотрите, юг Европы, тамошний турсектор очень сильно пострадали. Фонд по восстановлению, в числе прочего, рассчитан на то, чтобы помочь заполнить образовавшуюся брешь. Суммы, которые перераспределяются с севера на юг, довольно значительны. Такая страна как Греция, к примеру, в ближайшие пару лет должна получить эквивалент двух процентов своего ВВП, это очень значительный транш".

Причины для оптимизма, таким образом, есть, но ясно, что восстановление экономики Европы займет больше времени, чем ожидалось. Вирус пощадил некоторые страны и больнее ударил по другим, но в результате пандемии мы все - в одной лодке.