Конкурс снежных скульптур прошёл во Франции

Конкурс снежных скульптур прошёл во городке Валлуар на востоке Франции. Традиционный праздник решили не отменять даже несмотря на пандемию. В соревновании приняли участие 45 художники из 15 команд. Первое место заняла скульптурная композиция «Полёт тишины» Стефана Рабюсо, Бенуа Менье и Оливье Шатлена.
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