Кропотливый труд ремесленников Сент-Круа

В швейцарском регионе Сент-Круа на протяжении поколений берегут традиции, этот район известен на весь мир благодаря сохранившемуся здесь искусствe изготовления автоматонов, музыкальных шкатулок и часовых механизмов. В декабре мастерство местных ремесленников было признано ООН частью нематериального культурного наследия человечества. Швейцария и Франция подали совместную заявку.
На создание некоторых объектов уходит несколько месяцев кропотливой работы.
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