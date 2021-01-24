Кропотливый труд ремесленников Сент-Круа

В швейцарском регионе Сент-Круа на протяжении поколений берегут традиции, этот район известен на весь мир благодаря сохранившемуся здесь искусствe изготовления автоматонов, музыкальных шкатулок и часовых механизмов. В декабре мастерство местных ремесленников было признано ООН частью нематериального культурного наследия человечества. Швейцария и Франция подали совместную заявку.

На создание некоторых объектов уходит несколько месяцев кропотливой работы.