Изумрудные воды озера Потпецко, обрамленные холмами и фермерскими домами, когда-то были живописным местом рыбалки в западной Сербии. Но с недавнего времени один только запах скопившегося мусора отпугивает ценителей дикой природы. Проливные дожди в январе "вывели на поверхность" одну из самых давних проблем западных Балкан — тонны мусора. Отходы скапливаются на плотинах гидроэлектростанций, таких как Потпецко, а также на живописной реке Дрина в восточной части Боснии. Похожая ситуация в Северной Македонии и Косове. Во всем регионе эффективное управление отходами сдерживается небольшими бюджетами, устаревшей инфраструктурой и равнодушным отношением к проблеме со стороны властей. Незаконные свалки - обычное дело на сельских дорогах и на окраинах больших и малых городов.