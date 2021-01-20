Индия гордится Камалой Харрис

На родине предков нового вице-президента США Камалы Харрис в деревне Туласендрапурам в южном индийском штате Тамилнад прошли торжественное празднование и религиозная церемония накануне инаугурации их землячки в Вашингтоне. В городском храме были совершены специальные молитвы за ее будущий успех.

В Туласендрапураме, где проживают порядка 350 человек, жили бабушка и дедушка Камалы Харрис по материнской линии. Там родилась ее мать - Шьямала Гопалан. Жители этой крошечной, пышно-зеленой индийской деревни, окруженной рисовыми полями, за несколько часов до принесения Камалой Харрис присяги и вступления в должность вице-президента США в прямом смысле сияли от радости, выйдя на улицы с портретами своей героини и устроив праздничный фейерверк из петард.