Стамбул замело снегом

Вслед за Мадридом и Парижем первый снег выпал в Стамбуле. Для города это стало серьёзным испытанием. Как сообщают турецкие издания, многие автомобилисты оказались неготовы к такой погоде, а в некоторых районах движение транспорта и вовсе было парализовано.

Между тем, снег не такая уж и редкость для этого региона. В Стамбуле он выпадает едва ли не каждый год. Когда же осадки особенно обильны, погода в городе попадает в сводки мировых новостей. Так было, например, в 2017, когда из-за снегопада было приостановлено движение судов по Босфору.