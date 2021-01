Умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Легендарный американский музыкальный продюсер Фил Спектор, изменивший поп-музыку своим методом записи "стена звука", но в последнее время фигурировавший в прессе лишь в связи с пожизненный сроком за убийство, скончался в возрасте 81 года.

Фил Спектор AP/AP2009

Информацию о его смерти подтвердили представители калифорнийской системы исполнения наказаний, заявив, что он скончался от естественных причин.

Спектор был признан виновным в убийстве актрисы Ланы Кларксон в 2003 году в своем особняке на окраине Лос-Анджелеса. После суда в 2009 году он был приговорен к пожизненному заключению (с возможностью освобождения через 19 лет).

Фил Спектор в тюрьме AP/California Department of Corrections and Rehabilitation

В 1960-х и 1970-х гг. Спектора называли революционером за его сплав вагнеровского размаха и поп-чутья, вокальных гармоний и пышной оркестровки в рамках трехминутных хитов. Многослойные наложения инструментальных и вокальный партий со звуковыми эффектами сам Спектор называл "маленькими симфониями для детей".

Фил Спектор с женой, 2008 Nick Ut/AP2008

Он спродюсировал такие "поп-монументы", как "Da Doo Ron Ron" и ``"He's a Rebel" (обе - The Crystals) или ``"Be My Baby'" (The Ronettes).

Писатель Том Вулф называл Спектора "первым магнатом подростков", а Джон Леннон считал "величайшим музыкальным продюсером".

В 1969 г. Спектор был вызван "для спасения" сессий записи альбома Beatles "Let It Be", призванных стать "возвращением к истокам" простого звука, но отмеченных разногласиями внутри группы. В отличие от Леннона, Пол Маккартни отзывался об американце куда сдержаннее - добавленные Спектором струнные в "The Long and Winding Road" вывели его из себя.

В 2003 г. по инициативе сэра Пола вышел альбом "Let It Be... Naked", где "нововведения" Спектора были сняты из микса.

Позднее Фил Спектор работал над легендарным сольным альбомом еще одного "битла", "All Things Must Pass" Джорджа Харрисона, а также сопродюсировал "Imagine" и ``"Some Time in New York City'' Леннона.