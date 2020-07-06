Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года. Он скончался ночью в одной из больниц Рима, куда попал несколько дней назад с переломом бедренной кости.

Прощание с композитором пройдет в кругу родных и близких "из уважения к чувству скромности, которое всегда руководило его действиями", передает слова адвоката семьи Морриконе издание "La Repubblica". В сообщении говорится, что Морриконе до последнего вздоха "сохранял ясность ума и чувство собственного достоинства" и перед смертью попрощался со своей женой, детьми и внуками.

Композитор родился в 1928 году в Риме, учился в консерватории Санта-Сесилия и получил диплом сразу по трем классам: труба, инструментовка и композиция. Писать музыку для кинематографа он начал в 1961 году в возрасте 33 лет.

Морриконе был одним из самых известных композиторов кино, написав музыку к более чем 500 картинам. Он работал с такими режиссерами, как Роман Полански и Брайан Де Пальма. Творчество Морриконе отмечено множеством наград, среди которых два "Оскара".

Многим запомнился его саундтрек к ленте Жоржа Лотнера "Профессионал", в которой главную роль сыграл Жан-Поль Бельмондо; на многие годы эта музыкальная тема стала своего рода визитной карточкой композитора для российских зрителей.