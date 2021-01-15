Польша разрабатывает законопроект запрещающий бан контента онлайн

Польское правительство подготовит законопроект, запрещающий блокировку аккаутов в соцсетях, если они не противоречат польским законам, сообщают местные СМИ. Такое решение предложило Министерство юстиции страны на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

"Мы являемся свидетелями переломного момента в развитии социальных медиа. Их руководство наделяет себя правом решать, каким политикам позволено говорить и что они могут сказать. Цензура контента и использование алгоритмов для принятия решения о том, какой политический контент может до вас дойти, является большой угрозой для демократии," - написал госсекретарь при польском министерстве юстиции Себастьян Калета в своем Facebook.

Законопроект поддержала правящая партия Польши "Право и справедливость", а также премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Почти 50 лет мы жили в стране, где действовала цензура; в стране, где Большой Брат говорил нам, как жить, что думать и чувствовать - и что нам не позволяли думать, говорить или писать. Поэтому мы с такой тревогой смотрим на все попытки ограничить свободу," - сказал он, добавив, что "все люди имеют право на свободу слова".

"Польша будет защищать это право," - подчеркнул он.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" идеологически поддерживала Трампа по многим вопросам. В последние годы партию тоже обвиняли в попытке ограничить свободу слова, а некоторые из ее членов известны своей жесткой риторикой в соцсетях против ЛГБТ и беженцев.

В Варшаве не одобрили и меры, принятые на днях американскими соцсетями против Трампа.

"Польская оппозиция, не имеющая представления о том, как управлять страной, радостно потирает руки, в предвкушении, что такая цензура проложит себе путь к власти," - сказал инициатор законопроекта Калета.

После беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter Inc. и Facebook Inc., заблокировали аккаунты Трампа, поскольку посчитали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Глава Twitter Джек Дорси признал, что блокировка страницы президента США создала опасный прецедент, но он отметил, что в целом считает это решение правильным.

Но законопроект, контролирующий действия социальных сетей, готовился еще до событий в Капитолии. В середине декабря министр юстиции Збигнев Зибро сообщил, что правительство готовит законопроект о защите свободы слова в Интернете, подчеркнув, что "нередки случаи, когда представители различных групп, действующих в Польше, становятся жертвами идеологической цензуры, когда их контент удаляется или блокируется в Интернете".

Ранее некоторые социальные медиа-компании, такие как Facebook, ограничили активность некоторых польских ультраправых деятелей онлайн.

По данным Министерства юстиции, в законопроекте будет указано, что компании не смогут удалять сообщения или блокировать аккаунты, если их содержание не нарушает польское законодательство. При нарушении закона пользователи смогут подать жалобу, которая будет рассмотрена в течение 48 часов.

Также решение социальных сетей можно будет обжадловать в специальном суде, специализирующемся на свободе слова. Решение должно быть принято в течение суток. Нарушения могут грозить штрафами до 1,8 млн. евро, весь процесс должет быть организован онлайн.