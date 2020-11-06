Twitter и американские СМИ объявили войну “фейкам” от Трампа

Twitter и американские СМИ объявили войну, как они утверждают, “фейкам” от Дональда Трампа. За последние сутки соцсеть скрыла семь сообщений от американского президента, пометив их как “возможно, содержащие недостоверную информацию о ходе американских выборов”.

В многочисленных постах глава Белого дома заявляет о мошенничестве при подсчете голосов и утверждает, что если учитывать только законно поданные голоса, то его победа несомненна. По словам президента, в СМИ можно найти множество доказательств мошенничества.

“Верховный суд должен решать”, - добавил Трамп в конце одного из сообщений.

Также президент США заявил, что ни один бюллетень, который придет после дня выборов, не будет подсчитан.

Помимо этого, крупные американские телеканалы, в том числе MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today прервали трансляции, когда Трамп говорил о махинациях при подсчете голосов.

Так, например, ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил в эфире: “Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его”.

Аналогично поступила газета USA Today. “Президент Трамп бездоказательно заявил, что выборы коррумпированны и сфальсифицированы. Мы остановили прямой эфир и удалили видео со всех наших платформ. Наша работа - распространять правдивую информацию, а не безосновательные конспирологические теории”, - заявила главный редактор газеты Николь Кэрролл.

Выборы в США прошли 3 ноября, но победитель так до сих пор и не определился. Байден пока набирает 264 голоса (до победы ему не хватает еще шести). У Трампа - 214. По последним данным, кандидат от демократов лидирует в Джорджии и Неваде. Для того, чтобы стать новым президентом США, ему достаточно заручиться поддержкой выборщиков от Невады.