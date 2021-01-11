Google, Amazon и Apple заблокировали приложение сторонников Трампа

В воскресенье Amazon, Apple и Google заблокировали Parler, социальную сеть, популярную среди сторонников Дональда Трампа. Число пользователей и трафик Parler находились на взлете, особенно после того как уходящий с поста президента США Трамп стал персоной нон-грата в Twitter, Facebook и Instagram.

Технологические гиганты обвиняют платформу в том, что после штурма Капитолийского холма на прошлой неделе она не блокирует подстрекательства к насилию. Поскольку Parler не нашел партнеров для размещения своих данных до 08:00 GMT (11 мск) понедельника, когда Amazon прекратил его обслуживание, приложение перестало работать.

После решения Twitter навсегда удалить аккаунт Дональда Трампа, Parler стал самым загружаемым приложением в США на платформе Apple в субботу.

Базирующаяся в Хендерсоне, штат Невада, компания Parler была запущена компьютерным инженером Джоном Матзе и главным спонсором Республиканской партии Ребеккой Мерсер. В первые годы своего существования платформа привлекала в основном ультраконсервативные, даже ультраправые группы. В последнее время ей начали пользоваться более сторонники республиканцев более умеренных взглядов.

Основанная в 2018 году социальная сеть похожа на Twitter. У каждого пользователя есть профиль, на который можно подписаться. Свобода выражения мнений - ее лейтмотив. Пользователи могут размещать сообщения "без страха оказаться без площадки для своих взглядов", говорится в рекламной кампании социальной сети. При этом сеть не допускает противозаконных публикаций или спама.

Благодаря этим принципам, Parler в течение последних месяцев 2020 года было лидером по скачиваниям как на платформах Google, так и Apple. Аудитория приложения выросла в два раза, а пользовательская активность - в 20 раз, что во многом связывают с политикой блокировки контента на Facebook и Twitter.

"Все нас подвели в один и тот же день"

У звезды Fox News Шона Хэннити 7,6 миллиона подписчиков на Parler, у его коллеги Такера Карлсона - 4,4 миллиона на Parler. На платформе также зарегистрирлваны некоторые представители Республиканской партии. Бурный рост аудитории последних нескольких дней объясняют возмущением сторонников Трампа, связанных с удалением его аккаунта в Twitter.

В пятницу вечером компания Google решила удалить Parler из Google Play за "подстрекательство к насилию" и слишком либеральный подход к модерации контента. Apple присрединился к своему конкуренту в субботу вечером.

"Для того, чтобы приложение осталось на Google Play, мы должны убедиться, что что оно обеспечивает надежную модерацию экстремального контента, - говорится в заявлении компании Google. - В свете существующей угрозы общественной безопасности мы приостанавливаем размещение приложения в до тех пор, пока оно не решит эти проблемы".

В ответ на заявление Google Матце сказал: "Мы не будем уступать политически мотивированным компаниям и тем авторитарным деятелям, которые ненавидят свободу слова".

Отсутствие в Google Play и App Store усложняют жизнь разработчикам приложения, но не мешают ему работать: абоненты, у которых уже есть приложение, могут продолжать им пользоваться, а новые пользователи могут скачать установочный файл из альтернативных источников. Тем временем решение Amazon напрямую угрожает работе Parler, поскольку данные компании размещены именно на серверах этой компании.

"Все наши партнеры, те, кто занимается перепиской, электронной почтой и наши юристы подвели, нас в один и тот же день", - сказал Матце в воскресенье в интервью Fox News.

"Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться онлайн, но каждый поставщик, к которому мы обращаемся, говорит, что не будет работать с нами без одобрения Apple или Google", - сказал он, добавив, что найти "от 300 до 500 компьютерных серверов за 24 часа" - сложная задача.

Сложное время для приложений республиканцев

Теперь, когда главные игроки на рынке ясно дали понять, что будут препятствовать сайтам и приложениям, которые продолжают ретранслировать сообщения радикально настроенных республиканцев, консервативным социальным сетям, вероятно, придется приспособиться.

Видеосервис DLive, которым воспользовались некоторые демонстранты во время вторжения в Капитолий для ведения прямого эфира, заблокировал семь каналов и удалил более 100 видео с сайта.

Некоторые могут последовать примеру другой социальной сети, популярной среди ультра-консерваторов, Gab. Платформа привлекла к себе внимание в 2018 году, когда обнаружилось, что стрелок, убивший 11 человек в синагоге в Питтсбурге, размещал на ней антисемитские послания.

Для того, чтобы не зависеть от Apple и Google, Gab вынужден устанавливать свои собственные сервера для хранения данных.