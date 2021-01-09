Twitter заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе

Один из самых популярных блогов Twitter - страница действующего президента США Дональда Трампа, насчитывавшая 88 млн подписчиков, заблокирована администрацией сети на постоянной основе. Свое решение компания объяснила _"опасностью нового подстрекательства к насилию". _

Чуть позже Twitter заблокировал и страницу предвыборного штаба Дональда Трампа, на которой он опубликовал свою реакцию на произошедшее и, в частности, разместил картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота.

заблокированный аккаунт Трампа капча с Twitter

Трамп в ответ объявил о том, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы, после того как его личная страница была заблокирована администрацией этой социальной сети.

"Как я уже говорил в течение долгого времени, Twitter заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова, и сегодня сотрудники Twitter скоординировались с демократами и радикальными левыми и удалили мою страницу со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 млн замечательных патриотов, которые за меня проголосовали", - процитировала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Решение было принято после штурма сторонниками Трампа Капитолия, в ходе которого погибли пять человек. Позже Трамп разместил несколько сообщений на @POTUS, которые тоже были заблокированы. Президента забанили также Twitch, Facebook, Youtube и Instagram.

Кроме того, YouTube удалил канал Стива Бэннона, известного консерватора-республиканца и экс-советника Трампа. Дискорд забанил крупный сервер "The Donald", где общались сторонники Трампа. А Twitter - заблокировал экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлл, которая говорила про подтасовку выборов.

Эти запреты подлили масла в огонь дискуссий о роли социальных сетей в распространении ненависти и насилия, а также о том, не нарушают ли такие запреты свободу слова.

Исполнительный директор Center for Countering Digital Hate Имран Ахмед считает:

"То, что произошло на Капитолийском холме, было результатом многолетнего попустительства со стороны компаний, занимающихся социальными сетями, которые позволяли такой разгул на своих платформах; а также результатом того, что вызывающим раскол субъектам разрешили манипулировать людьми, используя ложь для создания ещё большей лжи, и в это были вовлечены десятки, сотни миллионов людей".

Видные деятели республиканской партии, включая тех, кто критиковал Дональда Трампа за события на Капитолийском холме, выразили несогласие с подобным решением.

Бывший представитель США при ООН Никки Хейли написала, что "рты затыкают гражданам в Китае, а не в США".

Конгрессмен Ли Зельдин указал на то, что Twitter банит Трампа, но оставляет полный доступ к сети иранским аятоллам и китайским коммунистам.

Конгрессмен Джим Джордан пишет, что "произошедшее на Капитолийском холме было ошибкой, но затыкание ртов консерваторам не приведет к единству и не залечит раны, а только разделит нас еще больше".

Конгрессмены-демократы, напротив, приветствовали решение Twitter. Постоянный критик Трампа Александра Окасио-Кортес призвала также Google удалить из своих приложений социальную сеть Parler (она позиционировалась как "соцсеть без цензуры"), на которую в последнее время стали массово переходить консервативно настроенные американцы. Окасио-Кортес указала на то, что "призывы к насилию там в последнее время звучат все громче и громче". Чуть позже Google заявил, что удаляет Parler из своего магазина.

На фоне происходящего Демократическая партия США выступила с призывом отстранить Дональда Трампа от власти еще до конца его срока 20 января в соответствии с 25-ой поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила:

"Если вице-президент и правительство не будут действовать, Конгресс может быть готов приступить к импичменту".

В своих недавних записях в твиттере Дональд Трамп сообщил, что не пойдёт на инаугурацию Джо Байдена, и о том, что не допустит неуважения к 75 миллионам "американских патриотов".

В Twitter расценили сообщения как подстрекательство к насилию самой разной аудитории, отметив, что это противоречит правилам сервиса.