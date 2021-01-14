В Болгарии встретили Старый Новый год в шкурах и с барабанами

В Болгарии встретили Старый Новый год традиционным фестивалем "Сурва". Участники мероприятия в маскарадных костюмах и масках и с барабанами должны изображать чудовищ и носить колокола общим весом 20 кг, отпугивая их звоном "злых духов", чтобы наступивший год был успешным и веселым. Несмотря на пандемию, власти разрешили провести праздник, но с некоторыми ограничениями - красочные маскарадные маски сменились медицинскими. Масштаб мероприятия также был изменен - в обычное время на фестиваль "Сурва" съезжаются коллективы из разных стран. В этот раз по центральным улицам сел прошли десятки ряженых, музыкантов и танцоров, в прошлом году — их были тысячи. В ночь на 14 января разжигают ритуальный костер, а затем десятки кукеров - колдунов, одетых в козьи шкуры и скрывающих лица под устрашающими масками, - отправились изгонять злых духов, "захвативших" дома местных жителей. Фестиваль "Сурва" включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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