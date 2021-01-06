Крещенские купания без мер предосторожности

Тысячи жителей Болгарии отметили праздник Богоявления купанием в ледяной воде. Несмотря на то, что органы здравоохранения предписали воздержаться от массовых собраний в связи с пандемией.
По всей стране верующие окунались в реки и озёра, чтобы найти крест, брошенный служителем церкви. По преданию, тому, кто достанет его со дна, будет даровано благословение, защита от злых духов и здоровье на целый год.
В небольшом городе Калофер, что в самом центре страны, полиция пыталась преградить путь празднующим под угрозой штрафа, но тех было не остановить. Десятки мужчин в традиционных костюмах и с национальными флагами в руках по пояс в воде реки Тунджи исполняли народные танцы, пели народные песни.
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