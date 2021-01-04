Пивная кружка как знак протеста

Сотни людей с пустыми пивными кружками вышли на демонстарцию в Праге, протестуя против закрытия пабов и ресторанов в Чехии. Перед новогодними праздниками в стране были повторно введены строгие ограничения в связи с новым всплеском COVID-19. В числе карантинных мер - закрытие баров, ресторанов и отелей.
Демонстранты, многие из которых работают в таких заведениях, зажгли свечи в пивных бокалах и выстроили их в ряд, протянув линию примерно на километр от центра города до правительственных зданий.
Чешским барам и ресторанам было разрешено открыться 3 декабря, поскольку уровень заражения начал снижаться, но они были вынуждены вновь закрыть свои двери 27 декабря, когда число случаев инфицирования начало расти. Закрылись также магазины, кроме тех, что продают продукты и предметы первой необходимости.
Премьер-министр Андрей Бабиш назвал это решение разочаровывающим, но необходимым. Он обещал компенсировать убытки предприятиям.
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