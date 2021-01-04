Мировое турне вакцин от коронавируса

Вакцины против нового коронавируса отправились из лабораторий в мировое турне. Первые прививки получили жители США, Великобритании и Израиля. По состоянию на 4 января первую дозу прививки Pfizer ("Пфайзер") получили более 1,2 млн жителей Израиля. Власти Израиля договорились с Pfizer о приобретении 8 млн доз вакцины, что достаточно для 4 млн человек, первая партия препарата была доставлена в еврейское государство 9 декабря. Национальная кампания вакцинации началась в Израиле 20 декабря. В Великобритании не хватает мест в больницах. В понедельник началась вакцинация жителей королевства препаратом, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca ("Астразенека") и Оксфордским университетом. А власти Соединенных Штатов обсуждают возможность применения при вакцинации лишь половины дозы препарата компании Moderna ("Модерна") для ускорения процесса и увеличения охвата населения.
Другие No Comment
Жители Глазго встали на коньки
Пивная кружка как знак протеста
В Сантьяго открыты "Святые врата"
"Умное" зеркало для занятий спортом
Аквалангисты в традиционных нарядах
Традиционные прыжки в Тибр без зрителей
"Представление без зрителей": в европейских столицах встретили Новый год
Мощный шторм в Неаполе
Украина: горнолыжный сезон открыт
В Марселе уберутся
Огромный айсберг угрожает Южной Георгии
Два с половиной часа в ёмкости со льдом
Мощные снегопады обрушились на Японию
No comments: лучшее за неделю
Спасите фламенко!
Вместо карантина комендантский час
Сверкающий огнями Лондон готовится к Рождеству
Французские актеры: "Мы умрем, и даже не на сцене"
Крупный пожар в австралийском Брисбене
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна