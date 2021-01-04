Мировое турне вакцин от коронавируса

Вакцины против нового коронавируса отправились из лабораторий в мировое турне. Первые прививки получили жители США, Великобритании и Израиля. По состоянию на 4 января первую дозу прививки Pfizer ("Пфайзер") получили более 1,2 млн жителей Израиля. Власти Израиля договорились с Pfizer о приобретении 8 млн доз вакцины, что достаточно для 4 млн человек, первая партия препарата была доставлена в еврейское государство 9 декабря. Национальная кампания вакцинации началась в Израиле 20 декабря. В Великобритании не хватает мест в больницах. В понедельник началась вакцинация жителей королевства препаратом, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca ("Астразенека") и Оксфордским университетом. А власти Соединенных Штатов обсуждают возможность применения при вакцинации лишь половины дозы препарата компании Moderna ("Модерна") для ускорения процесса и увеличения охвата населения.